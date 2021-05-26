Польща не пропустила літак "Белавіа" через свій повітряний простір

Польща не пропустила через свій повітряний простір літак білоруської авіакомпанії "Белавіа".

Літак Embraer 195 за реєстрацією EW-400PO рухався з білоруської столиці Мінська до Барселони, передає "Газета Виборча". Як зазначив речник польського аеронавігаційного агентства у коментарі, країна повідомила "Белавіа" про можливі проблеми для літака з перетином французького кордону, оскільки країна заборони польоти білоруським рейсам.

Літак був змушений певний час кружляти між Брестом та Барановичами. За даними ресурсу Flightradar, рейс вже повернувся до Мінська.

Заборона на політ над польською територією є результатом саміту ЄС у 24 травня, на якому було вирішено закрити європейський повітряний простір для білоруських літаків.

UA: Суспільне

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