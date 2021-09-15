Поширення демократії серед країн-партнерів на Сході відповідає інтересам ЄС - Боррель

Одним із ключових напрямків зовнішньої політики ЄС залишається розвиток демократії у сусідніх країнах, зокрема, у регіоні Східного партнерства, що відповідає життєвим інтересам самого Євросоюзу, особливо в контексті автократичних впливів таких країн, як Росія.

Про це у вівторок під час виступу на пленарному засіданні Європарламенту у Страсбурзі заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, який взяв участь в обговоренні проекту парламентської доповіді щодо напрямків політики ЄС у відносинах з Російською Федерацією, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Як ви вірно зазначили в доповіді, ми посилюємо співробітництво зі Східними партнерами. Підтримка демократії залишається у "топі" інтересів ЄС. Ми не можемо бути островом демократії у світі автократій. Як демократія, ми не можемо вижити, якщо ми оточені та будемо знаходитися посеред світу, що матиме іншу політичну систему. В наших власних інтересах , щоб нашу (демократичну) систему поділяли якомога більше людей та стільки країн, скільки це можливо", - наголосив Боррель.

Він зауважив, що навмисна політика російської влади протягом останніх років призвела до негативної спіралі у відносинах між ЄС і РФ, але при цьому ЄС вимушений підтримувати контакти із Росією у таких питаннях як кліматичні зміни, охорона довкілля, або низка зовнішньополітичних проблем, включаючи ядерну програму Ірану, ситуацію в Лівії, в Сирії і в ЦАР, де Росія нарощує власну присутність.

"У будь-якому випадку Росія залишається нашим найбільшим сусідом і важливим глобальним актором... При цьому найбільшим активом у відносинах з Росією має бути наша єдність. Зрозуміло, що Росія прагне розділити нас. Їх не цікавить Європейський Союз, вони намагаються його уникати та прямо розмовляти з країнами-членами, і далеко не з усіма - лише з тими, які є для них важливими. Що ми маємо зробити проти такої спроби нас розділити, - це спробувати зберегти нашу єдність. Повірте, це не завжди просто", - сказав Високий представник ЄС.

Він нагадав, що Європейська Рада у червні доручила йому, як Високому представнику ЄС та Віце-президенту Єврокомісії, підготувати пропозиції щодо розбудови подальших відносин між ЄС та Російською Федерацією. Ці відносини, за його словами, мають ґрунтуватися на п'яти принципах, що дозволяють захищати європейські інтереси та цінності.

"Ці принципи дуже чіткі, і вони включають повну імплементацію Мінських угод. Вже за кілька днів ми поїдемо до Києва, щоб мати Раду Асоціації з Україною", - повідомив Боррель.

Як вже повідомляв Укрінформ, ще у 2016 році лідери країн та урядів ЄС погодили п'ять головних принципів у взаєминах між ЄС і Російською Федерацією, перший з яких стосується повної імплементації Мінських угод. Ще чотири принципи передбачають зміцнення відносин із партнерами та сусідами на Сході й в Центральній Азії; стійкості ЄС до загроз у сфері енергетики та кіберпростору; продовження цілеспрямованої взаємодії з РФ за обраними напрямками зовнішньої політики, зокрема на Близькому Сході, та у боротьбі з тероризмом; підтримки Євросоюзом російського громадянського суспільства, зокрема розвитку контактів між людьми в ЄС та Російській Федерації.



