Прага допускає висилку всіх російських дипломатів

Віце-прем'єр чеського уряду Ян Гамачек допустив, що з Праги вишлють всіх російських дипломатів. Про це він повідомив у своєму Facebook. Він зазначив, що не очікував від російської сторони, що у відповідь на висилку 18 дипломатів з Праги Москва піде на висилку 20 чеських дипломатів.

"Я готовий до всього. Навіть на побудову відносин з нуля. В цьому випадку ми відправимо всіх їх додому ", - написав він.

Чеська влада закликала партнерів по Європейському Союзу і НАТО проявити солідарність і висилати російських дипломатів після інформації про вибухи в країні, організованими російськими агентами.

Він розповів, що в середу в МЗС викличуть посла РФ в Чехії з метою прояснити російському представнику подальші кроки Праги на тлі наростання напруженості між Чехією і Росією.

Як повідомлялося, 17 квітня, Чехія оголосила, що висилає 18 російських дипломатів, яких вона впізнала, як шпигунів у справі, пов'язаній з величезним вибухом на складі боєприпасів в 2014 році в місті Врбетіце. Метою диверсантів міг бути зрив постачання зброї Україною. Під час події загинули двоє людей. Відновлення пошкоджених об'єктів завершилося тільки в 2020-му. Нанесений збиток оцінюється в десятки мільйонів крон. Прем'єр Чехії Андрій Бабіш не виключив, що Прага може стягнути з РФ компенсацію за збиток від вибуху на складі боєприпасів в 2014 році.

У відповідь МЗС Росії оголосило "персонами нон грата" 20 співробітників посольства Чехії в країні.

Слідство встановило, що росіяни "Олександр Петров" і "Руслан Боширов" не тільки підірвали склади, а й намагалися отруїти власника компанії Emco Еміліана Гебрева. Пізніше вони ж отруїли російського перебіжчика Сергія Скрипаля та його доньку в британському Солсбері.

Чеська поліція оголосила "Петрова" і "Боширова" в розшук. За даними проекту Bellingcat, "Боширов" - це полковник ГРУ Генштабу ЗС РФ Анатолій Чепіга, а "Петров" - військовий медик ГРУ Олександр Мишкін.