Премьер-министр Великобритании Мэй созывает экстренное заседание из-за теракта в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй созывает экстренное заседание чрезвычайного антикризисного комитета правительства, посвященное нападению возле парламента в Лондоне.

Об этом сообщает Reuters.

"Мэй возглавит заседание правительственного комитета по безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, на Вестминстерском мосту возле парламента Великобритании произошла стрельба, есть погибшие и раненые.

В частности, одна женщина скончалась в госпитале святого Томаса и травмы одного из полицейских оказались несовместимыми с жизнью. В результате инцидента заседание в Палате общин было приостановлено, а персоналe в парламенте приказано оставаться в своих офисах. Пока неизвестно, есть ли среди пострадавших украинцы.