Президент Чехии назвал себя "агентом Путина"

Президент Чехии Милош Земан в шутку назвал себя агентом президента России Владимира Путина. Он заявил об этом во время пресс-конференции, отвечая на вопрос об отношениях с Россией, сообщает местное издание T'yden.

"Вы знаете, я был агентом России, а именно Владимира Владимировича Путина. Я также должен добавить, что являюсь агентом лидера КНР и нового президента США. Еще я агент Израиля... И я хочу положить конец антироссийским санкциям", - сказал Земан.

Затем он добавил, что на самом деле является агентом только одной страны - Чехии.

Накануне Земан объявил, что собирается баллотироваться на новый срок в 2018 году.

Напомним, в июле 2016 года Милош Земан призвал страну провести референдум по членству республики в Евросоюзе и НАТО.