Президент Литви Науседа представив план виведення Білорусі із кризи

Президент Литви Гітанас Науседа назвав три кроки, які має зробити білоруська влада. В іншому випадку на Лукашенка чекають санкції від окремих країн та усього Євросоюзу.

Про це Науседа заявив на пресконференції 12 серпня, пише 15min.lt.

"Ситуація в Білорусі, як і раніше, викликає велику стурбованість. Продовжує проливатися кров, людей продовжують переслідувати, а журналістів садять до в'язниць. Ми як сусідня країна разом з іншими країнами регіону шукаємо шляхи виходу з цієї кризи", - сказав він, та назвав кроки, які має негайно зробити Мінськ.

По-перше, це припинити застосування сили проти своїх громадян і загострення ситуації. По-друге, звільнити всі ті тисячі громадян, які кинуті у тюрми. І нарешті має початися діалог між владою та людьми, для цього потрібно створити Національну раду у складі представників уряду та громадянського суспільства. Посередниками у переговорах готові буди президенти Польщі та Латвії. Якщо ж Лукашенко не піде на перегвовори, то для нього є альтернатива у вигляді санкцій. "Якщо ця ініціатива не буде прийнята, звичайно ж, може бути так, що залишаться інші альтернативи, про які зараз говорять і в Литві, і в ЄС. Я кажу в тому числі і про санкції - як на рівні ЄС, так і про національні", - сказав Науседа.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз застосує до режиму Лукашенка санкції за фальсифікацію виборів та насильство щодо власного народу, якщо білоруська влада негайно не випустить ув'язнених та не піде на діалог із суспільством.

Тим часом, спостерігачі розкрили, як фальсифікували білоруські вибори.

За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, у опозиційного кандидата Світлани Тіхановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці цифри та заявила про готовність до тривалих протестів по всій Білорусі.

Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська подала до ЦВК скаргу з вимогою провести повторний підрахунок голосів, однак влада змусила її звернутись до білорусів із закликом припинити протести, та випровадила з країни, перед цим

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