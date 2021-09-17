Проти 5 членів "Аль-Каїди" США запровадили санкції

США в четвер, 16 вересня, ввели санкції проти п'яти прихильників терористичної організації "Аль-Каїда" з Туреччини. Вони надавали угрупованню фінансову і технічну підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держдепартамент.

У відомстві підкреслили прихильність до боротьби з "Аль-Каїдою" та іншими терористичними угрупованнями по всьому світу. "США продовжать тісно співпрацювати з партнерами і союзниками, включаючи Туреччину, у виявленні, викритті і руйнуванні мереж фінансової підтримки "Аль-Каїди", - підкреслили в Держдепі.

"Сьогодні США ввели санкції проти п'яти прихильників "Аль-Каїди", що діють в Туреччині, які надавали групі фінансову і матеріально-технічну підтримку", - повідомили в американському зовнішньополітичному відомстві.

На сайті Мінфіну США опублікований список осіб, проти яких введені санкції. До переліку потрапив уродженець Єгипту юрист Маджд Салім, який проживає в Туреччині.

Під санкції також потрапив громадянин Єгипту Мухаммад Наср ад-Дін аль- Газлані і ветеран "Аль-Каїди", фінансовий кур'єр, який проводив грошові перекази на підтримку терористичної організації.

У списку санкцій також опинилися троє громадян Туреччини-Нуреттін Мусліхан, Себраїл Гузель і Сонер Гурлейен.

Санкції передбачають блокування активів на території США і заборону на проведення фінансових операцій.

Нагадаємо, раніше розвідка США допустила можливість нових терактів від "Аль- Каїди".