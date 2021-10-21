Путін назвав військову присутність НАТО в Україні загрозою для Росії

Президент РФ Володимир Путін вважає, що фактична військова присутність НАТО в Україні становить реальну загрозу для Росії.

Про це він заявив на засіданні дискусійного клубу "Валдай" в Сочі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Та загроза (з боку НАТО, - ред.) має для нас важливе значення. Формальне членство в НАТО (України) може не відбутися, а військове освоєння території вже йде. І це реально створює загрозу Російській Федерації", - сказав Путін.

Президент РФ вважає, що висловлювання міністра оборони США Ллойда Остіна щодо перспектив вступу України до НАТО можна розглядати як відкриття для України дверей до Альянсу.

"Ось приїхав міністр оборони, який, по суті, відкриває двері Україні в НАТО. По суті, його заяви необхідно і можна саме так трактувати. Каже, що так, кожна країна має право вибирати. Ніхто не каже ні. Ніхто. Це ж не гарантії безпеки для Росії. це просто розмови на задану тему. І, звичайно, нас це турбує", - повідомив Путін.

"Що стосується баз, я знаю відповідні конституційні положення України, але навчальні центри ніхто не забороняє. А під маркою навчальних центрів можна що завгодно розмістити", - додав президент РФ.