Путін та Байден обмінялися подарунками

Президенти Росії та США Володимир Путін і Джо Байден обмінялися подарунками під час зустрічі

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає Depo.ua з посиланням на "Інтерфакс".

За його словами, Путін подарував своєму американському колезі письмовий набір.

"Письмовий набір хохлома "Москва"", - сказав Пєсков.

Йдеться про хохломський розпис, що походить з однойменного села Нижньогородської області Росії.

Байден подарував Путіну виготовлені на замовлення сонячні окуляри і кришталеву скульптуру бізона, повідомляє Axios.

"Президент Байден подарував президенту Путіну окуляри-авіатори, зроблені на замовлення Randolph USA", - сказав представник американської адміністрації.

Він вказав, що з 1978 року ця компанія почала займатися виробництвом спеціальних окулярів, призначених для пілотів-винищувачів. За його словами, з цього часу Randolph USA забезпечує американських військових і союзників по НАТО "високоякісними і надійними авіаторами".

Представник Білого дому також повідомив, що президент США подарував Путіну ще й кришталеву скульптуру американського бізона, який є "величною інтерпретацією одного з найбільш величних ссавців нашої країни, що представляє силу, єдність та стійкість".

Нагадаємо, 16 червня у Женеві відбулася зустріч президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна.

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