Путин объявил об участии в выборах 2018 года

Президент России Владимир Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году.

Об этом пишет "Интерфакс".

О своем намерении баллотироваться глава государства сообщил на митинге- концерте, посвященном 85-летию Горьковского автомобильного завода.

Путин отметил, что нет "лучшего места и лучшего повода" для объявления о намерении баллотироваться.

Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.

На данный момент о планах выдвижения заявили Ксения Собчак, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, бизнесмен Сергей Полонский, журналистка Екатерина Гордон и российский блогер нигерийского происхождения Самсон Шоладеми.