Путин считает, что во всех странах СНГ существует террористическая угроза

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что каждая страна в СНГ это потенциальный объект террористических атак, пишут РИА Новости.

По словам российского лидера, в последнее время ситуация только ухудшается.

"Мы видим, что ситуация, к сожалению, не улучшается. И самое лучшее подтверждение этому - недавние трагические события в Санкт-Петербурге. В результате террористического акта погибли люди, много пострадавших", - заявил глава российского государства во время встречи с главами органов безопасности стран СНГ.

Как сообщал MIGnews.com.uа, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что взрыв в метро в Санкт-Петербурге, произошедший в понедельник, 3 апреля, может носить террористический характер. Однако, по словам российского лидера. нельзя исключать и другие версии.