Путин в тупике и уйдет с Донбасса при одном условии

Ответит ли Россия за войну с Украиной, как обещал Трамп?

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею привлечь Россию к ответственности за аннексию Крыма и ситуацию на Донбассе. В свою очередь, американский госсекретарь Рекс Тиллерсон назвал выполнение Минских соглашений и возвращение суверенитета Украины над оккупированными сейчас территориями — главной предпосылкой возвращения РФ в Большую восьмерку. Почему такие заявления не повлияют на позицию России, и при каком условии Владимир Путин может уйти с Донбасса, «Апострофу» рассказал российский журналист и публицист Леонид Радзиховский.

Я не придавал бы значения этим заявлениям. Вы видите, что творится в Америке. Трампу надо постоянно отмазываться от обвинений в том, что он русский агент. Он пытается это делать в такой форме. Сами же эти заявления абсолютно бессмысленны. К какой ответственности они могут привлечь Россию? Санкции, которые американцы ввели за Крым, совершенно ничтожны. Они же не увеличат санкции. Вряд ли.

Америка является гарантом безопасности Украины, согласно Будапештскому меморандуму. Но свои функции она не выполнила. Тем более, не будет выполнять сейчас.

Администрацию Трампа загнали в угол бессмысленными и абсурдными обвинениями, а они отбиваются, чем могут. Первыми попавшимися делами и словами пытаются отбиться. Сейчас начинается самая неприятная фаза расследования господина Мюллера (спецсоветник Роберт Мюллер расследует связи Трампа с РФ, — «Апостроф»), во время которой выяснят, препятствовал ли Трамп правосудию. Если окажется, что препятствовал, то дела его плохи. В таком случае, ему будет не до Украины и России. Скажет, что нужно войну объявлять, но ему это не поможет. На словах можно объявить войну хоть с Россией, хоть с Китаем, хоть с Марсом.

Съездил он на Восток. Подается это как грандиозный успех: продал оружие на 100 миллиардов долларов, создал там почти новое НАТО. Казалось бы, что это должно поднять рейтинг и изменить ситуацию. Но не подымает и не меняет. Попал он в такое положение, что скажешь все что угодно.

Заявления Трампа, который на сегодняшний день — совершеннейшая «хромая утка», не повлияют на Путина. Поэтому он никуда не уйдет из Крыма и с Донбасса. Крым включен в состав Российской Федерации (в результате незаконной аннексии в 2014 году, — «Апостроф»). Исключить его из этого состава можно, только меняя конституцию. Невозможно представить себе ситуацию, чтобы в России изменили конституцию ради того, чтобы «отпустить» Крым. Если Россия будет разваливаться на куски, то и не такое произойдет, но в обычной ситуации этого не будет. Уход и приход Путина ничего не меняют.

Что касается Донбасса, то Путин оттуда может совершенно легко выйти. Ему этот Донбасс не нужен ни в политическом, ни в пиаровском отношениях. Донбасс невозможно разменять — никто не даст ни копейки Путину за это «сокровище». Чтобы уйти с Донбасса, Путину необходимо получить размен, который можно продать своему избирателю. В России начинается избирательная кампания. Путин, очевидно, будет в ней участвовать. Начать избирательную кампанию со сдачи Донбасса — это, по крайней мере, оригинально. Путину похвастаться к этим выборам нечем: экономики нет, социальная жизнь вялая, борьба с коррупцией никого не вдохновляет. Единственный аргумент, который у него остается, — огромные внешнеполитические «успехи». В такой ситуации он уйти не может.

Единственное условие ухода с Донбасса — полная и безоговорочная отмена санкций. Путину нужны стопроцентные гарантии отмены санкций. Тогда он, возможно, начнет выполнять соглашения. Мне, кажется, это тот вариант, на который Путин мог пойти. Но Запад скажет: вы сначала выполните, а там видно будет. Это тупиковая ситуация. И связана она не с Донбассом и Крымом, а с тем, что Путин и Россия демонизированы на Западе. Идти на новую разрядку и разворачиваться на 180 градусов в отношении России Запад не готов. Я не уверен, что и Путин к этому готов — в обстановке осажденной крепости плоховато, но привычно.

Леонид Радзиховский — российский журналист и публицист, специально для «Апострофа».