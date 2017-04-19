Разведывательно-аналитический центр Stratfor показал, куда могут попасть ракеты КНДР (инфографика)

По оценкам аналитиков, на вооружении КНДР находится до 130 баллистических ракет.

В зону поражения ракетного оружия Северной Кореи попадают не только южнокорейская столица Сеул, но и государства в радиусе 2000 километров от места запуска ракет.

Об этом свидетельствуют данные американской частной разведывательно- аналитической компании Stratfor.

По оценкам аналитиков, на вооружении КНДР находится от 50 до 100 одноступенчатых баллистических ракет средней дальности под названием "Нодон- 1" и "Нодон-2", отличающихся дальностью полета и оснащением. Также на вооружении КНДР есть баллистические ракеты "Тэпходон-1" и "Тэпходон-2". По состоянию на 2006 год КНДР имела на вооружении 25-30 ракет Тэпходон-1.

Фото: https://www.stratfor.com

Что касается ракет "Тэпходон-2", то их разработка пока продолжается, но первые испытания уже состоялись и оказались провальными.

Кроме того, северокорейская артиллерия, базирующаяся на границе с Южной Кореи, может поразить значительную часть территории Южной Кореи, включая Сеул.

Напомним, что накануне в КНДР предупредили, что ядерная война может начаться в любой момент. В этом Северная Корея обвинила США.