Реакция Трампа на решение Апелляционного суда: Безопасность США поставлена на карту

Дональд Трамп пообещал продолжить борьбу за "антимиграционный указ"

Об этом президент США написал в четверг на своей странице в сети микроблогов Twitter после того, как Апелляционный суд девятого округа в Сан- Франциско (штат Калифорния) оставил в силе решение нижестоящего суда, временно заблокировавшего исполнение указа об ужесточении правил иммиграции, передает "ДС".

"Увидимся в суде, на карту поставлена безопасность нашей страны", - отметил Трамп.

После этого глава государства выступил перед журналистами в Белом доме

."Это очень, очень серьезная ситуация, так что мы надеемся встретиться с ними (истцами) в суде. Мы собираемся выиграть это дело", - сказал он, подчеркнув, что суд в Сан-Франциско вынес "политическое решение".

Президент во время короткого выступления не рассказал о следующих юридических шагах администрации и отметил, что еще не обсуждал этот вопрос с новым министром юстиции и генпрокурором страны Джеффом Сешнсом. Трамп также считает, что постановление не ослабит его президентство. Тем временем, министерство юстиции сообщило, что "изучает решение суда и рассматривает возможные варианты". Местные комментаторы считают, что вердикт будет обжалован в высшей судебной инстанции - Верховном суде, который может отменить вынесенное в четверг решение.