Речник Путіна заявив, що захворів на COVID-19

Речник президента Росії Володимира Путіна заявив, що захворів на COVID-19.

"Так, я захворів. Лікуюся", - сказав Дмитро Пєсков в коментарях російським державним ЗМІ 12 травня.

За попередніми даними, наразі прессекретар російського президента госпіталізований.

Це не перший випадок інфікування коронавірусом серед посадовців в оточення російського президента. Раніше сам Пєсков казав, що всіх, хто зустрічається з Путіним, попередньо перевіряють на коронавірус.

30 квітня прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін повідомив, що в нього виявили COVID-19. 1 травня інфекцію підтвердили у міністра будівництва і житлово-комунального господарства Володимира Якушева і його заступника Дмитра Волкова.

На сьогодні в Росії зафіксовано 232 243 хворих на COVID-19, за минулу добу нових випадків побільшало на 10 899, від коронавірусної інфекції в країні померли 2116 людей.