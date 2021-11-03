Регулятор Польщі не погодився з Німеччиною щодо "Північного потоку-2" і вказав на ризики зловживань з боку "Газпрому"

Польський енергорегулятор переконаний - сертифікація газотранзитного проекту "Північний потік-2" несе ризики для енергопостачання в Європі. Енергетична регуляторна служба Польщі оприлюднила відповідний висновок в рамках міжурядових консультацій щодо сертифікації "Північного потоку-2" Німеччиною.

Сертифікація проекту, на думку польського регулятора, ставить під загрозу енергопоставки до Європи а також порушує принцип енергосолідарності ЄС та правила конкуренції.

Така оцінка не співпадає з позицією Міністерства економіки Німеччини, яке минулого тижня заявило, що "Північний потік-2" не загрожує енергопоставкам до Європи.

"В своєму аналізі, Федеральне міністерство економіки дійшло висновку, що сертифікація не становитиме загрози для поставок газу до ФРН та ЄС", - наводить Reuters текст заяви німецького міністерства.

Nord Stream 2 AG контрольований російською державною компанією "Газпром" "створює особливо значні ризики для енергопоставок. Зокрема минулі газові кризи спричинені цією країною і цією компанією а також теперішні цінові маніпуляції порушують конкуренцію в Європі

Енергетична регуляторна служба Польщі

Польське відомство не погоджується і вказує на роль "Газпрому" в теперішньому різкому зростанні цін на газ в Європі, яке спонукало низку європейських країн звернутись до Єврокомісії із запитом розслідувати можливі цінові маніпуляції. Відомство також нагадало газову кризу 2009 року, коли "Газпром" припинив постачання газу і це призвело до нестачі тепла в деяких європейських країнах.

"Nord Stream 2 AG контрольований російською державною компанією "Газпром" "створює особливо значні ризики для енергопоставок. Зокрема минулі газові кризи спричинені цією країною і цією компанією а також теперішні цінові маніпуляції порушують конкуренцію в Європі.

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"Російська Федерація залишається важливим і природнім джерелом поставок для регіону. Ця сертифікація призведе до значної концентрації впливу та функцій в руках установи, яка перебуває під впливом Російської Федерації і може зашкодити співпраці між регіонами ЄС в газопостачанні", - йдеться у висновку.

Польський регулятор також додав висновки українського НКРЕКУ, де йдеться про ризик того, що запуск "Північого потоку-2" може витіснити українські транзитні поставки газу а також призвести до зростання ціни на газ для українських споживачів.

Німецька влада має час до середини січня для сертифікації проекту. Після схвалення в Німеччині, проект має отримати дозвіл ЄС.

Старший радник Державного департаменту США з енергобезпеки Амос Хохстейн закликав Європу не скорочувати процедури сертифікації трубопроводу на тлі енергокризи в Європі.

"Не думаю, що ми повинні як правові суспільства, Сполучені Штати та Європа, усувати регуляторний процес та правовий процес, щоб полегшити кризу, яка певною мірою може бути вирішена через інші засоби та механізми", - сказав Хохстейн журналістам 25 жовтня.

Росія заперечує, що використовує енергетику для політичного тиску.

Голос Америки українською

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