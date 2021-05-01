Резолюція Європарламенту про Росію - найсерйозніша впродовж семи років - депутат від Латвії

Євросоюз підійшов до рубежу у відносинах із Росією, коли не можна замовчувати. Про це 30 квітня в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", яку транслюють на каналі "Україна" і YouTube-каналі Shuster online, заявив депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс.

"Росія займається терористичними діями не тільки на кордоні з Україною, вона перекинула ці дії і на бік Євросоюзу. Це просто шок. Багато хто цьому не вірив. Ця резолюція, наскільки я можу згадати зі свого досвіду в парламенті протягом шести-семи років, це найсерйозніша резолюція, яку ми ухвалюємо щодо Росії", - сказав Ауштрявічюс.

Рішення Європарламенту є політичною декларацією, зазначив депутат.

"На мою думку, це дуже чіткий дзвінок у Кремль. Просто на стіл пана [президента Росії Володимира] Путіна. Оскільки там ідеться, що відповідальний за це, і якщо будуть тривати дії, які викликають заклопотаність Європарламенту, європейців і всього вільного світу, будуть вживати дії", - сказав Ауштрявічюс.

Він додав, що швидких заходів не варто очікувати, але резолюція створює загальну атмосферу розуміння дій РФ.