Российские писатели снова просят у Путина помиловать Сенцова

Более 60 членов Всемирной организации писателей (Русский ПЕН-центр) подписались под письмом президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного якобы за организацию терактов в Крыму.

Об этом со ссылкой на Российский ПЕН-центр сообщает РИА Новости.

"Мы просим Вас, господин президент, применить к Олегу Сенцову норму закона, позволяющую главе государства принимать решение о помиловании осужденных без признания вины с их стороны, просим использовать все имеющиеся ресурсы и механизмы для скорейшего освобождения нашего коллеги Олега Сенцова", - говорится на странице Русского ПЕН-центра в Facebook.

Письмо подписал 61 член организации, среди которых - Александр Архангельский, Вероника Долина, Денис Драгунский, Тимур Кибиров, Майя Кучерская, Александр Кушнер и другие писатели, поэты и журналисты.

Обращение к президенту с просьбой помиловать Сенцова также направили российские писатели - участники Конгресса интеллигенции.

Как сообщалось, украинский кинорежиссер из Симферополя Олег Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в причастности к терроризму. "Мемориал" признал его