Россия объявила в розыск экс-депутата Госдумы, получившего украинское гражданство

Следственный комитет России объявил в федеральный розыск бывшего депутата Государственной думы от Коммунистической партии Дениса Вороненкова по делу о мошенничестве. Об этом говорится в сообщении СК РФ, передает BBC.

Так, по данным ведомства, Вороненкову предъявлены обвинения по статьям "мошенничество" и "фальсификация единого государственного реестра юридических лиц". Как утверждает СК РФ, депутат стал организатором мошеннической схемы при продаже здания на Международной улице в Москве, которое принадлежало ООО "ТОМА".

Стоит отметить, что данную информацию прокомментировала в эфире радиостанции "Коммерсант-FM" жена Вороненкова, бывший депутат Госдумы Мария Максакова. По ее словам, обвинения не являются правдивыми.

"Дело против моего мужа сфабриковано от первой до последней буквы, это же фельетон, чушь от начала до конца, он даже не был знаком с этими людьми. Я что, член семьи врага народа? Он ни от кого не бежит, зачем подавать в розыск на человека, который не скрывается, находится в центре Киева?" - сетует Максакова.

Вместе с тем она подтвердила информацию, что получила вид на жительство в Украине.

Как сообщал NewsOne ранее, бывший депутат Государственной думы Российской Федерации Денис Вороненков переехал в Киев и получил украинское гражданство.

По словам народного депутата Украины Валерия Пацкана, который входит в комиссию при президенте по вопросам гражданства, Вороненков получил украинское гражданство на основании родственных связей в Украине.

Напомним, Вороненков, занимая депутатское кресло Госдумы, еще в 2014 году выступил за присоединение Крыма к РФ.