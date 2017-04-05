Россия стянула к границе с Украиной 18 тысяч военных - Минобороны

Замминистра обороны Иван Руснак отметил, что РФ испытывает в Украине новые формы и способы ведения боев, новейшие образцы вооружения и военной техники

Россия сосредоточила возле границы с Украиной около 18 тысяч военнослужащих и большое количество военной техники. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Иван Руснак в ходе заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО в Киеве, передает Укринформ.

"На территории Российской Федерации в непосредственной близости к границе Украины на сегодняшний день развернуты подразделения российских Вооруженных сил численностью свыше 18 тысяч военнослужащих, около 1370 танков и боевых бронированных машин, около 300 артиллерийских систем и систем залпового огня, около 700 боевых самолетов и вертолетов, 24 боевых кораблей", - рассказал он.

Руснак отметил, что Россия испытает на востоке Украины новые формы и способы ведения боевых действий, новейшие образцы вооружения и военной техники.

По его словам, до конца 2018 года Генштаб вооруженных сил России планирует полностью развернуть 20-ую и 8-ую армии в Воронежской и Ростовской областях.

С 1 апреля в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе, согласно договоренности участников трехсторонней рабочей группы в Минске, начался режим прекращения огня. Однако боевики незаконных вооруженных формирований в Донбассе нарушают договоренный режим тишины.