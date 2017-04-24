Россия вышла на третье место по расходам на военную сферу - SIPRI

В 2016 расходы РФ на оборону выросли почти на 6%.

Россия продолжает наращивать свои расходы на армию Согласно отчету Стокгольмского международного института исследования мира за 2016 год, Россия вышла на третье место по расходам на армию. Рост российских трат на эту сферу увеличился на 5,9% и составил 69,2 миллиарда долларов, сообщается в отчете.

Первое место продолжают удерживать США с недосягаемым результатом в 611 миллиардов долларов, продемонстрировав рост военных расходов на 1,7% за последний год. Вторую ступень по расходам занимает Китай, который тратит на армию 215 миллиардов долларов. Саудовская Аравия, которая ранее занимала третье место, сократила свои расходы почти на треть и упала на четвертое место.

Рост расходов на оборону стран восточной и западной Европы составил умеренные 2,4% и 2,6% соответственно, несмотря на обеспокоенность российской угрозой. Тем не менее, 2016 стал вторым годом подряд роста военных расходов в Европе.

Тем временем НАТО завершил переброску батальона в Эстонию. Примерно 1200 военных из Великобритании и Франции расположились в гарнизоне в городе Тапа - в 80 км на юго-восток от столицы Эстонии Таллинна и в 150 километрах от границы с Россией.

Напомним, что на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года также было принято решение разместить четыре батальона в Польше, Литве, Латвии и Эстонии в 2017 году.

Германия руководит батальоном в Литве, США - в Польше, Великобритания - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.