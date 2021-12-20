ЄС готується до найгіршого у зв'язку з можливим вторгненням РФ в Україну - Боррель

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель зауважив, що лише заяв про готовність стримувати російську агресію проти України недостатньо.

Боррель підкреслив, що у Брюсселі повинні чітко дати зрозуміти Кремлю, що будь-яка агресія проти України повинна мати жорсткі економічні наслідки у вигляді санкцій, та інших жорстких обмежень. Відповідну заяву він зробив у своєму блогу.

Ми повинні сподіватися на краще і готуватися до гіршого. Ми не можемо виключити бажання Росії використати цю кризу як важіль для досягнення заявленої мети щодо зміни структури безпеки в Європі, також виключивши європейців з обговорень. Але ми знаємо, що наші американські союзники в цю пастку не потраплять, відзначив голова європейської дипломатії.

Європейський високопосадовець також закликав керівників всіх країн ЄС виступити за подовження санкцій, введенних проти Росії. Вимоги Росії щодо України та НАТО

Боррель також зазначив, що ЄС повинен бут стороною всіх переговорів щодо системи безпеки у Європі.

ЄС, звісно ж, повинен бути за столом будь-якого обговорення архітектури європейської безпеки. У цю п'ятницю МЗС Росії опублікувало проект пропозиції щодо гарантій безпеки між Росією та США, а також європейськими членами НАТО. Зрозуміло, що ЄС має бути невід'ємною частиною таких дискусій, - заявив Боррель.

За його словами, на протязі останніх 50 років систему безпеки у Європі регулювали Гельсінська угода та Паризька хартія.

Президент США Джо Байден доручив представникам Білого дому протягом місяця розробити план з протидії вторгненню Росії в Україну.

Коли восени розвідувальна спільнота США вперше виявила ознаки того, що Росія може готувати новий напад на Україну, президент Джо Байден наказав своїй адміністрації діяти - і швидко. У Байдена є "вікно в чотири тижні", щоб спробувати запобігти новому вторгненню.

Остерігаючись повторення помилок, допущених у 2014 році, коли США та Європа були застигнуті зненацька анексією Криму, Байден наказав своїй команді національної безпеки використовувати інструменти стримування президента РФ Володимира Путіна.

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