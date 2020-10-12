ЄС почне обговорення санкцій проти Росії через отруєння Навального

Європейський союз у понеділок, 12 жовтня, розпочне обговорення санкцій проти Російської Федерації у зв'язку з отруєнням опозиціонера Олексія Навального. Відповідну пропозицію внесли Франція і Німеччина.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас перед початком засідання Ради ЄС.

Обидві країни вважають, що отруєння Навального речовиною типу "Новачок" могло відбутися лише за участі російської влади.

"Організація по забороні хімічної зброї (ОЗХО) підтвердила результати, які були виявлені нами, шведською та французькою лабораторіями. Об'єктивно встановлено, що мова йде про порушення Конвенції із заборони хімічної зброї, що не може залишитися без наслідків", - сказав Маас.

Він додав, що у зв'язку з цим Франція і Німеччина розробили пропозиції з санкціями проти деяких осіб, які можуть бути причетні до отруєння.

Санкції за отруєння Навального будуть введені на підставі висновків Організації по забороні хімічної зброї.