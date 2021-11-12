Штати попереджають Європу, що РФ може планувати вторгнення в Україну - Bloomberg

США попереджають союзників з Європейського Союзу про те, що Росія може розглядати можливість вторгнення в Україну, враховуючи посилення напруженості через мігрантів на білорусько-польському кордоні та проблеми енергопостачання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Вашингтон уважно стежить за нарощуванням російських сил поблизу українського кордону, і американські посадовці поінформували колег з ЄС про свої побоювання з приводу можливої воєнної операції, зазначає медіаресурс з посилання на власні джерела.

Видання інформує, що попередження США з приводу України пов’язане з протистоянням між Польщею і Білоруссю - близьким союзником Росії. Це відбувається на тлі невизначеності щодо постачання російського газу в Європу, попри обіцянку Путіна збільшити їх починаючи з цього тижня. Він наполягає на тому, що європейські регулювальні органи мають надати дозвіл на експлуатацію газопроводу «Північний потік-2» - проєкту, проти якого виступають США і Україна, вважаючи його загрозою європейській безпеці.

У четвер президент РФ Володимир Путін заявив про нібито порушення попередніх домовленостей з боку України, яка нещодавно вдалася до використання бойових безпілотників, а також висловив обурення американською військовою активністю в Чорному морі.

У той час, як Захід готує нові санкції проти Білорусі через штучно створену міграційну кризу, Олександр Лукашенко пригрозив у четвер перекрити трубопровід, яким російський газ постачається в ЄС, якщо Польща закриє кордон.

РФ заявляє, що розміщення військових на її території є внутрішньою справою Росії, і заперечує будь-які агресивні наміри щодо України, при цьому звинувачуючи в провокації Сполучені Штати, чиї військові кораблі в Чорному морі наближалися до її території.

Як повідомляв Укрінформ, у середу після підписання Хартії стратегічного партнерства Україна – США держсекретар Ентоні Блінкен висловив занепокоєння незвичною активністю російських війсь поблизу українського кордону.