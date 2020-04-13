Скорость распространения коронавируса в мире продолжает расти

Количество заболевших приближается к 2 млн. Для борьбы с пандемией страны продляют карантинные ограничения, а в Украине прогнозируют оптимистический сценарий с инфицированием не более 2% населения, пишет rbc.ua Важно:

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Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый день коронавиурсом заражаются уже не десятки, а сотни украинцев. По мнению главы государства, собрания и толпы на Пасхальные праздники - прямой путь заболеть самому и заразить близких. Поэтому празднование Пасхи в новом формате в этом году станет "настоящим проявлением любви к ближнему".

Жертвами COVID-19 стало более 22 тыс. американцев, что является самым высоким показателем в мире. Количество смертей за сутки превысило 1,5 тыс.

Также в США выявлено наибольшее количество случаев инфицирования по сравнению с другими странами - 557 тыс. По мнению главного инфекционного врача страны Антонио Фочи, жертв могло быть значительно меньше, если бы власти раньше ввлели карантин.