SpaceX успешно запустил ракету Falcon 9 с десятью спутниками

Частная американская космическая компания SpaceX успешно запустила ракету- носитель Falcon 9 с десятью спутниками связи Iridium Next

Об этом сообщается на сайте SpaceX, который вел трансляцию запуска.

Запуск осуществлен с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.

10 спутников связи, доставленные на орбиту, являются четвертым набором из 75 спутников, которые будут запущены для глобального комплекса связи Iridium Next.

Ранее первая ступень ракеты уже неоднократно использовался для вывода спутников.

"Iridium Next заменят крупнейшую в мире коммерческую спутниковую сеть на околоземной орбите, что в итоге станет одним из крупнейших" технических обновлений "в истории", - говорится в заявлении компании SpaceX.

Отдельно отмечается, что некоторые из спутников предназначены для отслеживания кораблей и самолетов в режиме реального времени.

Нынешний запуск стал 18-м для SpaceX в 2017 году. До конца декабря новых стартов не планируется. 2018 год планируется еще больше запусков, включая сверхсекретный запуск по заказу правительства США.

Напомним, 15 декабря, американская компания SpaceX совместно с NASA провели успешный пуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon. Американский корабль Dragon доставил на Международную космическую станцию оборудование для исследований.