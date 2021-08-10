Справою про збитий MH17 займеться новий прокурор у Гаазі

У команді прокурорів в Гаазі, що займаються розслідуванням по справі про MH17, відбулися зміни. Вже з вересня розслідувати справою про збитий у 2014 році пасажирського Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" займатиметься новий прокурор Біргіт ван Россель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру.

Генеральний прокурор Б. (Біргіт) ван Россель був доданий в команду прокурорів про збитий на Донбасі MH17. Він має довгу кар'єру в державній прокуратурі та відтепер працює повний робочий з командою MH17. Вона також буде іноді з'являтися на слуханнях в судовому комплексі Схіпхол.

Державний прокурор В. (Уорд) Фердинандуссе з цього літа буде прикріплений до спеціальної прокуратури Косово на додаток до своєї посади в державній прокуратурі Фердинандусс. Він призначений там начальником відділу розслідувань. Також він буде брати участь у судовому процесі у справі MH17 до винесення вироку, а також продовжить займати своє місце на засіданнях.

Зазначається, що кримінальний процес у справі МН17 продовжиться 6 вересня 2021 року. Під час засідань родичі жертв MH17 скористаються своїм правом і візьмуть слово. Рішення у справі очікується не раніше 2022 року.

Нагадаємо, що з Нідерландів можуть депортувати російських свідків у справі про збитий МН17. Їм відмовили в притулку.

Раніше повідомлялося, що в Україні пам'ятають про катастрофу МН17 і шанують жертв, загиблих в результаті катастрофи. Влада зробила заяву до восьмої річниці трагедії.