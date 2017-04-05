США могут применить собственные меры из-за атаки в Сирии - Хейли

Представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон может прибегнуть к собственным мерам по урегулированию ситуации в Сирии. Об это Хейли заявила на экстренном заседании Совбеза ООН по Сирии.

Представитель США обвинила РФ, Сирию и Иран в преступлениях против мирного сирийского населения. "Асад, Россия и Иран не заинтересованы в мире... Незаконное сирийское правительство во главе с человеком без совести совершает невообразимые злодеяния против собственного населения шесть лет подряд", - сказал она.

"Нам известно, что если ничего не предпринять, подобные инциденты продолжатся... Если ООН постоянно будет оказываться неспособной принимать коллективных действий по этому вопросу... Мы вынуждены предпринимать свои собственные меры", - сказала она.

При этом она не уточнила, о каких именно мерах идет речь.

Ранее Россия и Сирия во время заседания Совбеза ООН отвергли какие либо обвинения в использовании химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

Во вторник, 4 апреля, в результате химической атаки в сирийской северо- западной провинции Идлиб погибли, по последним данным, 100 человек, еще 300 пострадали.