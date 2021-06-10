США пообіцяли вжити нових заходів щодо "Північного потоку-2"

Сполучені Штати Америки продовжать вживати заходів проти причетних до будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вашингтон продовжить показувати свою незгоду з приводу цього проекту.

Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

"Ми продовжимо вживати заходи щодо осіб та компаній, які беруть участь в діяльності, що потрапляє під санкції, щоб продемонструвати нашу незгоду з цим проектом, яка зберігається", - сказав він.

Представник Держдепу також наголосив, що США все ще вважають "Північний потік-2" поганою угодою для європейських партнерів.

Він також зазначив, що американська адміністрація продовжить докладати зусиль, щоб Росія "не змогла використати енергію як інструмент примусу щодо України або будь-якої іншої країни".

Нагадаємо, до цього в американському Держдепі пообіцяли зробити все, щоб "Північний потік-2" не став політичною зброєю.

Як відомо, до цього США припинили дію санкцій проти оператора газопроводу Nord Stream 2 AG. У Польщі заявили, що розчаровані цим рішенням Вашингтону.

Однак в Держдепі США не виключили, що санкції проти Nord Stream 2 AG можуть відновити. РБК-Україна розповідало, як США можуть повернути ці санкції.



