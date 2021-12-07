США розширять військову допомогу України у разі вторгнення Росії, - Білий дім

США нададуть Україні додаткову військову допомогу в разі вторгнення Росії. Крім того, у разі російської агресії проти Москви будуть введені економічні заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

За його словами, у відповідь на подальшу агресію РФ проти України, США та їхні європейські союзники дадуть відповідь серйозними економічними заходами.

"Ми надамо Україні додаткову військову допомогу, крім тієї, що вже надаємо. І ми зміцнимо наших союзників на східному фланзі, надавши їм додаткові можливості у відповідь на цю ескалацію", - додав він.

Салліван уточнив, що у разі подальшого вторгнення Росії в Україну східноєвропейські країни висловлять стурбованість за свою територіальну цілісність і розраховуватимуть на розширення американської військової присутності у своїх країнах. США готові позитивно відреагувати на такий запит. Але, як окремо наголосив радник американського президента, це може статися саме у разі подальшого російського військового вторгнення до України.

Нагадаємо, напередодні комітет Палати представників США затвердив проєкт оборонного бюджету на 2022 рік, який включає 300 млн доларів військової допомоги Україні.



