Стівен Кінг заявив, що більше не укладатиме контрактів з російськими виданнями

Після вторгнення РФ в Україну всесвітньовідомий американський письменник Стівен Кінг більше не укладатиме контрактів з російськими виданнями.

Також Кінг закликав бойкотували напій Coca-Cola через те, що американська компанія не припинила роботу в Росії. Раніше письменник вже підтримав Україну, одягнувши футболку з написом "I Stand wıth Ukraine".

Як повідомляв Укрінформ, 24 лютого президент країни-агресора Володимир Путін оголосив про початок вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, ракети влучають у житлові.

В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію. Також країна офіційно направила позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі.