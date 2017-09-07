Столтенберг раскритиковал Россию за закрытость учений "Запад-2017"

НАТО будет внимательно следить за учениями Запад-2017, отметил генеральный секретарь Североатлантического альянса

Открытость России в отношении учений Запад-2017 в Беларуси не соответствует международным стандартам. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Радио Свобода.

Три эксперта НАТО были приглашены для участия в качестве наблюдателей, но Столтенберг отметил, что это "не соответствует прозрачности, требуемой ОБСЕ, общеевропейским органом безопасности. "Прозрачность и предсказуемость еще важнее, когда напряженность высока, чтобы уменьшить риски недоразумений и инцидентов", - подчеркнул он.

Генсек НАТО сказал, что присутствие войск блока в странах Балтии "направило четкое сообщение Москве" о том, что нападение на одного союзника вызовет ответ со стороны всего Альянса.

"Мы будем внимательно следить за учениями Запад, мы бдительны, но также спокойны, потому что мы не видим никакой непосредственной угрозы против любого союзника НАТО", - отметил он.

Литва и Эстония заявляют в этой связи, что в учениях могут принять до 100 тысяч солдат, хотя Россия и настаивает на том, что это мероприятие носит "чисто оборонительный характер".

В последние годы НАТО развернуло четыре боевые группы - около четырех тысяч военнослужащих - в Эстонии, Литве, Латвии и Польше.

Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.

Кремль может оставить военных в Беларуси, считают в Генштабе ВСУ. НАТО подозревает, что Москва может использовать учения в качестве "троянского коня".