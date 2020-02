Трамп не пожал руку Пелоси - она порвала текст его обращением к нации

Дональд Трамп 4 февраля выступил в Конгрессе США с ежегодным обращением к нации, перед которым неуважительно повел себя со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Перед выступлением президент США раздал копии своего доклада вице- президенту США Майку Пенсу и Нэнси Пелоси.

Пелоси в ответ протянула Трампу руку, но тот отказался ее пожать.

Когда он закончил выступление, Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.

WATCH: Nancy Pelosi rips up a copy of President Trump's #SOTU right after he finishes his address. https://t.co/is8UBLvZFO pic.twitter.com/vWum0NO09P

- CBS News (@CBSNews) February 5, 2020

Напомним, в сентябре 2019 года именно Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента Трампа.

5 февраля в Сенате США должно состояться голосование по импичменту.

Источник: CBS News