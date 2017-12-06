Трамп объявил о решении США признать Иерусалим столицей Израиля

Президент США Дональд Трамп, выступая в среду в Белом Доме, заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля.

"Я принял решение, что сейчас настало время официально признать Иерусалим столицей Израиля", - заявил Д.Трамп.

"Израиль является суверенным государством, которое вправе принимать решение о местонахождении своей столицы", - подчеркнул американский президент.

При этом Д.Трамп отметил, что признание Иерусалима израильской столицей, по его мнению, является совершенно правильным шагом.

"Иерусалим теперь является также столицей одной из величайших демократий в мире", - сказал он.

Израиль считает Иерусалим столицей государства, однако ряд стран мира отказываются признавать это, отмечая, что данный вопрос должен решаться посредством диалога между израильтянами и палестинцами.