Трамп: отмена санкций против РФ невозможна до урегулирования в Украине и Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что не отменит санкции против Российской Федерации, если Москва не согласится на решение конфликтов в Украине и Сирии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

"Я никогда не отменю санкции, пока не будет сделано то, что удовлетворит всех в Сирии и Украине", - заявил Д.Трамп.

"Почему я должен отменять санкции, не получая ничего?" - добавил американский лидер.

По его словам, российский президент Владимир Путин не ставил вопрос о санкциях во время встречи на прошлой неделе в Германии.

Эти комментарии Д.Трампа сначала были сделаны в режиме, что не предусматривает обнародования, но впоследствии эти слова были опубликованы Белым домом, пишет издание.

В июне сенат США принял законопроект, имеющий целью исключить смягчение санкций без разрешения конгресса.