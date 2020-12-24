Трамп помилував десятки людей і екс-главу штабу Манафорта у справі про втручання Росії

Президент США Дональд Трамп помилував 26 осіб, в тому числі колишнього главу свого передвиборчого штабу Пола Манафорта і екс-радника Роджера Стоуна. Вони були засуджені в рамках розслідування про втручання Росії у вибори в США в 2016 році.

Колишній глава передвиборної кампанії Трампа 2016 роки Пол Манафорт був засуджений за фінансові та податкові злочини за підсумками розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, який шукав свідоцтва втручання у вибори в США, а також зв'язки Трампа з Москвою, йдеться в заяві Білого дому, опублікованій 23 грудня.

"В результаті жахливого зловживання з боку прокуратури Манафорт пережив роки несправедливого ставлення і став однією з найяскравіших жертв, як з'ясувалося, найбільшого полювання на відьом в американській історії", - йдеться в тексті.

У свою чергу, колишній радник Трампа Роджер Стоун був засуджений за підсумками розслідування спецпрокурора за перешкоджання правосуддю. Згідно із заявою Білого дому, він зіткнувся "з потенційною політичною упередженістю на суді присяжних", а його помилування "допоможе виправити несправедливість, з якою він зіткнувся в результаті розслідування Мюллера".

У липні Трамп скасував тюремний термін Стоуну разом зі штрафом, однак судимість за ним продовжувала значитися.

Крім того, в числі помилуваних батько зятя Дональда Трампа девелопер Чарльз Кушнер, який в 2005 році був засуджений до позбавлення волі за ухилення від сплати податків, нелегальні внески на користь виборчої кампанії і тиск на свідків. У в'язниці він провів 14 місяців.

Нагадаємо, 25 листопада повідомлялося, що у Сполучених Штатах Америки можуть помилувати кількох колишніх помічників діючого президента США Дональда Трампа. Зокрема, можуть помилувати Майкла Флінна та Пола Манафорта.

Пол Манафорт працював консультантом президентських кампаній Республіканської партії, а з червня по серпень 2016 року обіймав посаду голови виборчого штабу Дональда Трампа.

У вересні 2018 року Пол Манафорт пішов на угоду зі слідством, визнавши себе винним за двома пунктами звинувачення - змові проти США і перешкоджанні правосуддю. Крім цих питань, він також міг розповісти, чому республіканці передумали поставляти зброю Україні у 2016 році. Така угода зі слідством дозволила б Манафорту зменшити термін ув'язнення і зберегти частину нажитого в ході своєї роботи на прокремлівських політиків і олігархів в Україні. Однак американські прокурори з команди Роберта Мюллера розірвали угоду про співпрацю з політтехнологом через обман.

У березні 2019 року Манафорту були винесені обвинувачення в суді штату Нью- Йорк у шахрайстві з житловою іпотекою, а також в інших правопорушеннях. В грудні 2019 року суддя відхилив цю справу, постановивши, що вона перекривається попередніми обвинуваченнями в банківському шахрайстві у федеральному суді. Пізніше це рішення підтримав апеляційний суд Нью-Йорка.

У травні 2020 року Пола Манафорта вирішили перевести із в'язниці під домашній арешт.

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