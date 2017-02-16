Трамп призвал Израиль приостановить строительство в поселениях

Президент США Дональд Трамп сказал, в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в среду, что Белый дом всерьез намерен добиваться мирного урегулирования ближневосточного конфликта, и попросил Израиль "немного приостановить" строительство в еврейских поселениях в Иудее и Самарии.

"Соединенные Штаты будут поощрять мирный процесс, и мы действительно хотим серьезного мирного договора... Но лишь сами стороны должны непосредственно вести переговоры для достижения такого соглашения", - заявил президент США.

Для достижения мирного соглашения, сказал Трамп, "израильтяне должны проявить гибкость" и, тем самым, показать, что "они действительно хотят заключить мирный договор".

Руководство ПА, по мнению Трампа, также не проявляет достаточной политической гибкости, и оно, должно, в частности, прекратить подстрекательство в палестинских школах. "Они сеют там ненависть, они должны признать Израиль", - подчеркнул президент США.

Трамп отказался напрямую ответить на вопрос, выступает ли он за решение "двух государств" как его предшественники в Белом доме, и отметил, что он смотрит позитивно и на решение "двух государств" и "одного государства" - "я приму тот вариант, о котором договорятся обе стороны".

Дональд Трамп сказал также, на совместной пресс-конференции с премьер- министром Израиля Биньямином Нетаниягу в Белом доме, что этот визит вновь подтверждает неразрывную связь между Израилем и Соединенными Штатами.

"Сотрудничество между двумя странами осуществляется на основе наших общих ценностей: свободы, гуманизма и мира - это краеугольные камни, на которые строят демократию", - подчеркнул президент США.

Евроазиатский еврейский конгрессhttp://eajc.org/page16/news56617.html