Трамп призвал НАТО и страны ЕС помочь Украине

Президент США Дональд Трамп заявляет, что готов к любому сценарию в Сенате по делу импичмента, потому что уверен в своей невиновности. Об этом президент США сказал, отвечая на вопросы журналистов перед новогодней вечеринкой в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

"Мне все равно. Меня устроит суд (в Сенате - ред.). Потому что мы ничего плохого не сделали", - сказал президент Трамп, передает Голос Америки.

"Дело импичмента - это ложь. Это большая жирная ложь", - добавил он.

Президент США упомянул о большой коррупции в Украине, однако президента Зеленского похвалил, рассказывая о телефонном разговоре с украинским коллегой.

"Это был идеальный, абсолютно соответствующий разговор с очень хорошим человеком, с очень хорошим президентом. Думаю, он очень хорошо справляется. В значительной степени, почему его избрали президентом, это из-за коррупции. У них очень большая коррупция", - сказал Трамп.

Комментируя дело импичмента, Дональд Трамп призвал американцев прочитать расшифровку телефонного разговора с президентом Украины или спросить лично Зеленского.

"Все, что вам нужно сделать - прочитать расшифровку, или вы можете пойти и поговорить с президентом Украины. Президент Украины громко и четко заявил, и я ценю его заявление, он много раз говорил, что не было давления. Министр иностранных дел Украины заявил, что не было никакого давления. И это все дело", - сказал Трамп.

Американский президент не поскупился на комплимент и для канцлера Германии.

"Очень хорошая женщина, скажу вам честно, канцлер Меркель. Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги (Украине - ред.)? Почему только Соединенные Штаты?", - таким образом президент США призвал европейские страны помогать больше Украины.

Он также добавил, что НАТО должно помогать больше Украине:

"Это НАТО. Эти страны должны вкладывать средства (в бюджет Альянса - ред.), Они также должны больше давать Украине", - сказал президент Трамп.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о том, что Германия отказалась предоставить Украине военную помощь.

По материалам: Голос Америки (русская служба)



