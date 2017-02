Трамп прокомментировал информацию о контактах Флинна с Россией

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию, которая появилась в различных американских СМИ до и после отставки советника по национальной безопасности Майкла Флинна, в частности относительно контактов его помощников с разведкой РФ.

Об этом он написал в своем Twitter.

"СМИ фейковых новостей сходят с ума со своими теориями заговора и слепой ненавистью. MSNBC и CNN смотреть нельзя. Fox & Friends - замечательные", - написал он.

"Этот нонсенс, связанный с Россией, является просто попыткой прикрыть многочисленные ошибки проигрышной кампании Хиллари Клинтон", - написал он.

This Russian connection non-sense is merely an attempt to cover-up the many mistakes made in Hillary Clinton's losing campaign. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 лютого 2017 р.

Он также написал, что информация о разговоре между Майклом Флинном и послом РФ, ставшая причиной отставки его помощника, была незаконно передана прессе источниками в американских спецслужбах.

"Информация была незаконно предоставлена NY Times и Washington Post разведывательным сообществом (АНБ и ФБР?).Так же, как и Россия", - добавил он.

Ранее сообщалось, что во время избирательной кампании консультанты высокого уровня, близкие к нынешнему президенту США Дональду Трампу, поддерживали постоянный контакт с россиянами - нынешними и бывшими представителями спецслужбы, которые известны американской разведке.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку вечером 13 февраля.

Информация о его отставке появилась после того, как стало известно, что министерство юстиции США предупредило администрацию Трампа в январе, что Флинн ввел в заблуждение должностных лиц администрации относительно его коммуникаций с российским послом, и что он потенциально уязвим перед шантажом со стороны РФ.