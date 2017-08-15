Трамп: Расизм - это зло. Те, кто прибегает к насилию от его имени - преступники

Американцы - нация, основанная на истине, что все созданы равными, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя расследование субботних беспорядков в Шарлоттсвилле.

Президент США Дональд Трамп, говоря о ходе расследования субботних беспорядков в Шарлоттсвилле, осудил проявления расизма. Заявление американского лидера опубликовала пресс-служба Белого дома.

"Расизм - это зло. И те, кто прибегают к насилию от его имени, являются преступниками и бандитами, в том числе Ку-клукс-клан, неонацисты, поклонники превосходства белой расы и другие группы ненависти, которые отвратительны всему, чем мы дорожим, как американцы. Мы - нация, основанная на истине, что все мы созданы равными. Мы равны в глазах нашего Создателя. Мы равны по закону. И мы равны в соответствии с нашей Конституцией. Те, кто прибегает к насилию во имя фанатизма, бьют в самое сердце Америки", - сказал Трамп.

Президент выразил соболезнование в связи со смертью американки Хизер Хейер и двоих полицейских, которые погибли во время беспорядков в Шарлоттсвилле. Он заверил, что виновные в трагедии будут привлечены к ответственности.