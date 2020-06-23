Трамп заморозив військову допомогу Україні для власної вигоди - Болтон у своїх мемуарах

Президент США Дональд Трамп заморозив виділення військової допомоги Україні для власної вигоди, пише колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон у своїй книзі "Кімната, де це сталося: мемуари Білого дому".

За його словами, Трамп прямо пов'язував надання допомоги з розслідуваннями, в яких фігурували колишній віцепрезидент США Джо Байден і його суперниця на виборах Хілларі Клінтон.

Так, 20 серпня 2018 року, пише Болтон, Трамп заявив, що "не схвалює того, щоб Україні що-небудь слати, поки не будуть передані всі українські матеріали розслідування, пов'язані з Клінтон і Байденом".

Водночас Болтон наголошує, що віцепрезидент США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер 8 або 10 разів намагалися переконати Трампа розморозити військову допомогу Києву.

Нагадаємо, що в мемуарах Болтона міститься багато сенсаційних обвинувачень в адресу президента США Дональда Трампа, які стали доступними публіці після того, як Білий дім подав позов, який намагався заблокувати публікацію книги Болтона. Але напередодні запланованого релізу книга просочилася в ЗМІ. Її опублікували фрагменти New York Times, Washington Post і Wall Street Journal.

20 лютого 2020 року Сенат Сполучених Штатів поставив крапку в досить болючому для американської демократії процесі імпічменту Дональда, який був ініційований, зокрема, і через ненадання військової допомоги Україні і вимоги Трампа до України відкрити провадження щодо Байдена і його сина.

Трамп став вже третім президентом США після Ендрю Джонсона (1868) і Білла Клінтона (1999), якому винесли імпічмент в Палаті представників, але виправдали в Сенаті.

За матеріалами "Главком"