У Брюсселі сьогодні стартує саміт Східного партнерства

Президент Європейської Ради Шарль Мішель анонсував саміт Східного партнерства, який відбудеться сьогодні у Брюсселі, та Європейський саміт, який розпочне свою роботу завтра, 16 грудня.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у листі-запрошенні президента Європейської Ради, який оприлюднений на сайті цієї Євроінституції.

"Наступного дня ми проведемо нашу регулярну зустріч Європейської Ради та Євросаміт в інклюзивному форматі. COVID-19 великою мірою залишатиметься у центрі нашої уваги. Поява нових варіантів нагадує нам, що ніхто не є у безпеці, поки не забезпечена безпека для всіх. Більше ніж будь-коли вакцинація, включаючи надання третіх доз, залишається нашим найкращим інструментом у боротьбі з пандемією", - наголосив Мішель.

Він окремо підкреслив важливість протидії "вакцинному ваганню" та боротьби з дезінформацією у цій сфері. Критично важливою залишається координація зусиль країн-членів у цій сфері, зокрема для збереження свободи руху та підготовки до подібних кризових явищ у майбутньому.

Як йдеться у листі, іншими важливими темами Європейської Ради стануть поточні надвисокі ціни на енергію, функціонування європейського ринку газу та електрики й підвищення енергоефективності. Лідери обговорять зовнішні аспекти міграції, взаємодію з третіми країнами у цій сфері та необхідне фінансування.

Окреме місце в порядку денному посідають проблеми безпеки. Зокрема, сторони розглянуть положення Стратегічного компасу ЄС, що закладе стратегію ЄС у цій сфері на наступне десятиліття, а також розвиток співробітництва з НАТО, яке залишається основою колективної оборони для країн-учасниць та для всієї європейської безпеки.

"Ми також повернемося до розгляду ситуації в Білорусі та кращих шляхів для протидії гібридній атаці режиму й визначення відповіді на цю кризу, відповідно до фундаментальних прав. Ми також розглянемо російське військове нарощування вздовж кордонів України. Будь-яка подальша військова агресія проти України матиме масивні наслідки та високу ціну у відповідь", - написав Мішель у листі-запрошенні.

Як повідомлялося, саміт Східного партнерства розпочнеться сьогодні у Брюсселі о 16.00 під головуванням президента Європейської Ради Шарля Мішеля та президента Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн. У зустрічі візьмуть участь лідери Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови й України. Білорусь зупинила участь у Східному партнерстві, але ЄС продовжує взаємодію із суспільством Білорусі.

Учасники зустрічі підтвердять спільні зобов'язання у сфері дотримання спільних цінностей та фундаментальних принципів свободи й демократії, обговорять просування процесу реформ та шляхи подолання поточних викликів, окреслять пріоритети на майбутнє програми Східного партнерства.