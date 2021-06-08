У Франції затримали двох осіб після інциденту з ляпасом Макрону

У Франції затримали двох чоловіків у департаменті Дром, де раніше у вівторок стався інцидент, під час якого президент країни Еммануель Макрон отримав ляпас, повідомляє французьке радіо.

На відеозаписі, який активно поширюють у соцмережах, видно, як Макрон виходить до невеликої групи людей, щоб привітати присутніх. Коли він наблизився до натовпу, один із чоловіків вдарив президента по обличчю.

Охоронці Макрона відразу ж відреагували на подію і відвели президента. Потім втрутилися жандарми.

Президент Франції у вівторок відвідав ліцей у Дромі, потім він сів у свій автомобіль і вирушив у центр міста Валанс, щоб пообідати на терасі. Дорогою Макрон зупинив кортеж, щоб привітати місцевих жителів, які зібралися біля огорож. У цей момент і стався цей інцидент.