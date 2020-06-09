У Конгрес США внесли законопроект, який обмежує повноваження поліції

В Конгрес США внесли законопроект, який передбачає реформи правоохоронних органів і значні обмеження для поліції на тлі масових акцій протесту в країні. Документ був внесений на розгляд демократами.

Про це повідомляє The Hill.

"Законопроект про правосуддя в поліції, запропонований лідерами Чорного кокусу Конгресу, передбачає стримування для застосування надмірної сили з боку правоохоронців, зокрема, насильства, спрямованого проти темношкірих та інших меншин", - йдеться в повідомленні.

Також документ встановлює заборону на федеральному рівні по застосуванню задушливого прийому, ліквідує правовий захист поліції від судових позовів, вводить мандат на використання натільних телекамер поліцейськими по всій території країни і створює базу даних, яка розкриває імена поліцейських, які зловживали повноваженнями.

Крім того, лідери демократів у Конгресі визначили реформу поліції як важливе давно назрілий спосіб проти расової несправедливості.

Нагадаємо, 25 травня помер афроамериканець Джордж Флойд в Міннеаполісі, якого затримала поліція. Під час арешту поліцейський притиснув коліном шию чоловіка і утримував, хоча Флойд говорив, що задихається. Ця подія спровокувала хвилю протестів в Сполучених Штатах.

Раніше у Міннеаполісі вирішили заборонити використання задушливих прийомів правоохоронцями при затриманні громадян.

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