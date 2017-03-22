У Манафорта отрицают получение им 750 тысяч долларов от регионалов через счет в Кыргызстане

Спикер американского политтехнолога Пола Манафорта Джейсон Мелони опроверг заявление украинского депутата Сергея Лещенко о получении Манафортом 750 тысяч долларов из "черной кассы" Партии регионов через счет офшорной компании в Кыргызстане.

Как сообщает агентство Associated Press, Мэлони назвал обвинения против Манафорта безосновательными, а также подчеркнул, что они должны быть отклонены как можно скорее.

В комментарии агентству Лещенко рассказал, что новые арендаторы офиса Манафорта в Киеве нашли примерно 50 страниц документов, проливающих свет на его деятельность в Украине. Депутат считает, что обнародованный ним договор раскрывает механику отмывания средств, которая должна быть расследована властями США.

При этом, он не стал говорить, поделился ли он своими находками с американской стороной.

Накануне, 21 марта, народный депутат Сергей Лещенко представил документы, которые, по его словам, раскрывают механизм получения американским политтехнологом Полом Манафортом средств из "Черной кассы" Партии регионов. По мнению Лещенко, выплаты в пользу Манафорта осуществлялись с использованием оффшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации, в частности - через финансовый счет офшорной компании в Кыргызстане.

Автор уточняет что документ, попавший в его распоряжение - это договор, по которому была осуществлена одна из 22 выплат Манафорту, упоминающаяся в "Черной бухгалтерии" ПР. Речь идет о записи от 14 октября 2009 года, согласно которой американцу выплатили 750 тысяч долларов.

Схема выплат, по мнению Лещенко, имеет все признаки преступления. Согласно договору, Манафорт занимался не политическим консультированием, а торговлей, а покупателем в сделке выступил белизский оффшор со счетом в Бишкеке.

Напомним, 18 августа НАБУ подтвердило, что в списках "черной бухгалтерии" Партии регионов фигурирует бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича и один из руководителей предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа Пол Манафорт.

Подробнее о перспективах дела "черной бухгалтерии" Партии регионов читайте в статье Оксаны Денисовой "Как "черная бухгалтерия" ПР может превратиться в невидимую" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".