У Німеччині назвали "дивними" слова Лаврова про розрив відносин з Євросоюзом

У Міністерстві закордонних справ Німеччини вважають "дивними" слова голови МЗС Росії Сергія Лаврова про готовність РФ до розриву відносин з Євросоюзом.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на відповідь МЗС ФРН.

"З нашої точки зору, ці висловлювання є дивними та незрозумілими. У своїй нещодавній промові в Бундестазі міністр закордонних справ [Хайко] Маас чітко виклав наші претензії до Росії. Але він також підкреслив, що ми зацікавлені у співпраці з Росією. Тому заяви міністра Лаврова викликають здивування", - заявила представниця МЗС.

Зранку 12 лютого Лавров заявив, що Росія готова до можливого розриву відносин з ЄС, якщо будуть нові санкції проти РФ, що становитимуть загрозу економіці в "найчутливіших сферах". Лавров зазначав, що Кремль не хоче "ізолюватися від світового життя", але готовий до цього. "Хочеш миру - готуйся до війни", - казав Лавров.

21 січня Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій закликає країни- члени Європейського Союзу значно посилити санкції проти Росії у зв'язку з арештом Олексія Навального.

З 4 до 6 лютого верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель перебував із візитом у Москві, де зустрічався з правозахисниками та главою МЗС РФ. Він наполягав на звільненні Навального і розслідуванні його отруєння. Візит Боррель назвав невдалим, а в Європарламенті його розкритикували. 9 лютого Боррель заявив, що запропонує посилити санкції проти РФ.

Бабель

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