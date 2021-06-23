У ПАРЄ ухвалили жорстку резолюцію про захист прав кримських татар в умовах російської окупації

Парламентська асамблея Ради Європи в середу, 23 червня, прийняла резолюцію про захист прав кримських татар, які проживають в анексованому Росією Криму, а також в черговий раз підтвердила, що не визнає окупацію Криму і Севастополя Росією.

Про це йдеться в заяві ПАРЄ, передає УНН.

"Прийнявши резолюцію на основі звіту, парламентарії закликали розслідувати кожен передбачуваний випадок вбивства, викрадення, насильницького зникнення, тортур або нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження із кримськими татарами і застосовувати відповідні заходи - санкції до винних у виявлених порушеннях", - йдеться в заяві.

Відзначається, що ПАРЄ в черговий раз не визнає окупацію Криму і Севастополя Росією, заявляючи, що Крим є територією України.

Зокрема, Асамблея Ради Європи закликала Росію негайно звільнити Крим, припинити використовувати російське законодавство в Криму, включаючи "екстремізм" і "тероризм", і відповідно до міжнародного права застосовувати закони, що діють в Україні.

Крім того, в ПАРЄ закликали Росію припинити переведення затриманих осіб з Криму на територію Російської Федерації і звільнити всіх тих, кого незаконно засуджений і перебуває у в'язниці.

Українська делегація, коментуючи перспективи розгляду кримського питання в ПАРЄ заявила, що вони очікують опір з боку росіян.