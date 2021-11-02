У Польщі почали перевіряти українську COVID-вакцину на мишах

У польському інституті в Гданську на мишах тестують українську COVID- вакцину на дріжджах "ЛЬВІВ". Її розробили науковці Інституту біології клітини НАН України у Львові.

Про це повідомили у виданні "Радіо Свобода".

У вересні 2020 року львівські біологи отримали грант у розмірі 10 мільйонів гривень на розроблення вакцини проти коронавірусної інфекції. Проєкт розрахований на півтора року, натепер він на стадії завершення. Оскільки в Україні немає відповідних лабораторій, дослідження вакцини проводять у Польщі.

"Ця вакцина становить собою білок або декілька білків коронавірусу, насамперед білок "шипа". Найважливіше, щоб там був рецептор, та ділянка, якою той вірус хапається за рецептор людських клітин в альвеолах легень. Але, додатково, ми ще синтезуємо на спеціальних дріжджах, гуманізованих, які модифікують білки, ще інші білки коронавірусу. Ця суміш ефективніше діятиме, спричиняючи появу антитіл. Тобто, ми сподіваємось, що ми отримали вірусоподібні частинки, неінфекційні, бо там немає неклеїнової кислоти. Тепер експерименти з визначення імуногенності різних препаратів - на завершальному етапі в Польщі. Ми думаємо, що вони імуногенні", - пояснив керівник Інституту біології клітин у Львові, академік Андрій Сибірний. Вакцина Pfizer є на 90% ефективною проти COVID-19 для підлітків - дослідження

Вакцину перевіряють на звичайних мишах, результат чого буде відомий через 2- 3 тижні. Після цього польські науковці продовжать перевірку на трансгенних мишах, які вразливі до людського коронавірусу. Варто зазначити, що мишей закуповують у США, вартість однієї становить 180 євро.

"В Україні немає жодної лабораторії, яка розмножує коронавірус. Інститут у Гданську займається імуногенністю, потім проситимемо колег у Кракові провести експеримент на трансгенних мишах після зараження коронавірусом. Бо це єдина лабораторія в Польщі, яка розмножує коронавірус. Не знаю, чи до кінця року завершимо дослідження на трансгенних мишах. Ми вважаємо, що наша вакцина - ефективна. Тепер залежимо від результату. На перевірці вакцини на мишах наш проєкт завершується. Далі - наступний етап. Дуже сумніваюсь, що Україна доведе справу з нашою розробкою, якщо вона буде успішною, на випуск очищених білків. Тому що це дорого і немає технології. Вакцину потрібно зареєструвати, а отримати міжнародний сертифікат надзвичайно складно. Китай цього досі не може зробити", - сказав Симбірний.

Після різних видів мишей вакцину протестують на приматах і добровольцях.

СOVID-вакцина Moderna підвищує ризик запалення серця у чоловіків - дослідження А поки тривають дослідження, львівські вчені подалися на ще один грант для розроблення COVID-вакцини у вигляді спрею, мікстури чи таблеток.

"Вакцина - це очищені вірусні білки. В Україні немає технології промислового випуску очищених генно-інженерних білків. Вся субстанція привозиться з-за кордону. Наш новий проєкт - це зробити пероральну вакцину, яка може використовуватись, як таблетка, мікстура чи спрей. Вона собою становить неочищений білок, просто дріжджові клітини, до яких прикріплені на зовні вірусні білки. Ми принципово довели, що можна отримати дріжджі гуманізовані, з яких на зовні прикріплені білки "шипа" коронавірусу", - розповів Симбірний.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що дві вакцини проти коронавірусу українського виробництва перебувають на стадії доклінічних досліджень.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 1 листопада, проти коронавірусу щепилися 273 307 людей. Це вдвічі більше, ніж попереднього дня.