У Трампа ответили на заявление союзников Асада о том, что США перешли "красную линию"

Объединенный командный центр сил России, Ирана и группировок, которые поддерживают режим сирийского президента Башара Асада ответит на любой новый акт агрессии против Сирии.

Об этом говорится в заявлении центра, пишет "Украинская правда" со ссылкой на Reuters.

В командном центре заявили, что удар США по сирийской авиабазе в пятницу стал "пересечением красной линии" и союзники Асада в дальнейшем будут реагировать на любую новую агрессию и увеличат свою поддержку Сирии.

"То, что Америка совершила акт агрессии в отношении Сирии является пересечением "красной линии". Теперь мы будем реагировать в ответ на действия любого агрессора или любого, кто пересечет "красную линию", и Америка знает нашу способность хорошо реагировать", - говорится в заявлении.

Кроме того 9 апреля состоялась беседа президентов РФ и Ирана Владимира Путина и Хасана Рухани, во время которой стороны отметили "недопустимость агрессивных действий США против Сирии в нарушение норм международного права".

"Путин и Рухани высказались за объективное, беспристрастное расследование всех обстоятельств инцидента с химическим оружием 4 апреля в сирийской провинции Идлиб", - говорится в сообщении Кремля.

В свою очередь посол США в ООН Никки Хейли в интервью каналу CNN вечером 9 апреля прокомментировала заявление о "красной линии" и дала четко понять - президент США Дональд Трамп готов и дальше наказывать за ее пересечение.

"Он не остановится. Если ему нужно будет сделать больше, он это сделает", - заяила Хейли, сообщает "Голос Америки".

Кроме того Хейли заявила, что Трамп обсуждает вопрос о возможности применения новых антироссийских санкций, а также санкций против Ирана в связи с ситуацией в Сирии.

"Президент намерен обсудить этот вопрос, и процесс обсуждения уже идет", - заявила она в эфире телеканала CNN, пишет Интерфакс.

Хейли также заявила, что США располагают доказательствами того, что именно военная авиация Сирии применила химическое оружие, и с ними знаком президент. Однако доказательства базируются на "секретных материалах" и в настоящее время разглашению не подлежат, добавила постпред США в ООН.

Как сообщали Українські Новини, США и Россия разругались во время заседания Совбеза ООН из-за Сирии. 7 апреля США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск Башара Асада.