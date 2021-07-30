Україна відправить на допомогу Туреччині пожежний літак - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини Реджепу Ердогану у зв'язку з масштабними пожежами і повідомив, що 30 липня Україна відправить у Туреччину пожежний літак. Про це Зеленський написав у Twitter.

"Висловив своєму другові - президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану щирі співчуття у зв'язку з масштабними пожежами. Україна надасть Туреччині всю необхідну допомогу... Український народ буде разом із дружнім турецьким народом у цей важкий час", - написав Зеленський.

Масштабні лісові пожежі в Туреччині спалахнули 28 липня.

За два дні сталося 58 лісових пожеж у 17 провінціях, повідомив міністр сільського та лісового господарства республіки Бекір Пакдемірлі.